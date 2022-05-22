FACUA informa

Boletín semanal número 708
22/05/2022

FACUA Sevilla denuncia al festival Interestelar por impedir el acceso con comida y bebida

El juez archiva la querella por calumnias del exlíder de Vox en Andalucía contra Rubén Sánchez

FACUA Castilla y León critica que la Junta autorice ampliar la fundición de plomo de Medina del Campo

Hondrostrong: FACUA denuncia un espray "milagroso" que promete curar enfermedades de las articulaciones

Vodafone le pide 600 euros de una permanencia inventada: FACUA interviene, no los paga y le devuelven 280

Tras las denuncias de FACUA, 10 aerolíneas cambian sus teléfonos con coste por líneas gratuitas

FACUA Sevilla, CCOO, UGT e IU-Podemos exigen un Consejo de Comercio equilibrado entre actores sociales

El fraude de Dentix llega a la AN y el Gobierno sigue sin mejorar la regulación de las clínicas dentales

¿Estás en Iberdrola? Puedes reclamar el importe del Asistente Smart, un servicio que cuela en el contrato

FACUA Andalucía critica que la Junta no refuerce la teleasistencia en su nuevo plan de servicios sociales

FACUA critica que el PSOE incumpla su compromiso de bajar el IVA en los productos de higiene femenina

La bombona de butano alcanza su tercer máximo histórico consecutivo al costar 19,55 euros desde el martes

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