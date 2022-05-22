FACUA informa
Boletín semanal número 708
22/05/2022
FACUA Sevilla denuncia al festival Interestelar por impedir el acceso con comida y bebida
El juez archiva la querella por calumnias del exlíder de Vox en Andalucía contra Rubén Sánchez
FACUA Castilla y León critica que la Junta autorice ampliar la fundición de plomo de Medina del Campo
Hondrostrong: FACUA denuncia un espray "milagroso" que promete curar enfermedades de las articulaciones
Vodafone le pide 600 euros de una permanencia inventada: FACUA interviene, no los paga y le devuelven 280
Tras las denuncias de FACUA, 10 aerolíneas cambian sus teléfonos con coste por líneas gratuitas
FACUA Sevilla, CCOO, UGT e IU-Podemos exigen un Consejo de Comercio equilibrado entre actores sociales
El fraude de Dentix llega a la AN y el Gobierno sigue sin mejorar la regulación de las clínicas dentales
¿Estás en Iberdrola? Puedes reclamar el importe del Asistente Smart, un servicio que cuela en el contrato
FACUA Andalucía critica que la Junta no refuerce la teleasistencia en su nuevo plan de servicios sociales
FACUA critica que el PSOE incumpla su compromiso de bajar el IVA en los productos de higiene femenina
La bombona de butano alcanza su tercer máximo histórico consecutivo al costar 19,55 euros desde el martes
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