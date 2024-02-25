FACUA informa
Boletín semanal número 800
25/02/2024
FACUA pide a Bustinduy que la ley de atención al cliente incluya indemnizaciones si no se contesta a las reclamaciones en 5 días
FACUA Castilla-La Mancha se manifiesta en Toledo por el derecho a una vivienda digna
FACUA Málaga participa en una concentración contra la subida del agua en la ciudad
FACUA se pone a disposición de las familias afectadas por el incendio de Valencia para asesorarlas sobre sus derechos ante las aseguradoras
FACUA Andalucía ve el decretazo de simplificación de la Junta como una eliminación de controles y garantías que molestan al empresariado
FACUA Extremadura se reúne con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz y Poblados Siglo XXI
Banca, energía y telecomunicaciones, los sectores más denunciados por los consumidores en FACUA en 2023
FACUA Málaga participa en la jornada del proyecto Erasmus + Care – Consumo Consciente para la responsabilidad hacia el entorno
FACUA Madrid pide transparencia con las inspecciones a las residencias de mayores tras el incendio mortal del centro de Aravaca
FACUA Catalunya y el Ayuntamiento de Lleida acuerdan realizar formaciones en materia de consumo para personas mayores
Tras las denuncias de FACUA por las subidas de los alimentos, Consumo envía un requerimiento a las principales cadenas de supermercados
FACUA Sevilla te ayuda a combatir el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes
FACUA Extremadura denuncia el grave retraso en la construcción de un aparcamiento en el entorno del Hospital Universitario de Badajoz
FACUA denuncia por publicidad engañosa a una web que vende cursos online para corregir problemas de visión de forma milagrosa
FACUA Madrid pone en marcha un nuevo ciclo formativo dirigido a sus socios
EasyJet indemniza con 1.600 euros a una socia de FACUA por extraviar su maleta casi cuatro meses
Una estafa a través de WhatsApp suplanta a Infojobs y ofrece falsos puestos de trabajo
FACUA Málaga llama a una nueva movilización contra la subida del recibo del agua en la ciudad
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