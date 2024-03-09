El máximo órgano de gobierno de FACUA Galicia es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.

Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 8ª Asamblea General de FACUA Galicia, celebrada el 4 de mayo de 2024.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente

Víctor Manuel Muñoz Meilán

Vicepresidenta

Olga Ruiz Legido

Secretario general

Julio González González

Tesorero

Carlos Estévez Valiñas

Vocales

Alfonso Vicente Muñoz Meilán

Montserrat Sánchez Sánchez

Manuel Trigo Taboas