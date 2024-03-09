El máximo órgano de gobierno de FACUA Galicia es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 8ª Asamblea General de FACUA Galicia, celebrada el 4 de mayo de 2024.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Víctor Manuel Muñoz Meilán
Vicepresidenta
Olga Ruiz Legido
Secretario general
Julio González González
Tesorero
Carlos Estévez Valiñas
Vocales
Alfonso Vicente Muñoz Meilán
Montserrat Sánchez Sánchez
Manuel Trigo Taboas
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 13 de mayo de 2024.