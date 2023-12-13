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Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas

Viernes de 8:00 a 15:00 horas

En julio y agosto, lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Te atendemos presencialmente en:
Rúa Dinán, 2, 4 bajo, 27002 Lugo

Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas

Tardes de los martes y jueves, de 17:00 a 19:00 horas

Del 30 de marzo al 3 de abril la oficina permanecerá cerrada.

En julio, lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

En agosto, nuestra oficina permanecerá cerrada

 

 

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