El máximo órgano de gobierno de FACUA Granada es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.



JUNTA DIRECTIVA



Presidenta

Mar Solera Valero

Secretaria general

María del Carmen Carralcázar García

Tesorera

Inmaculada Campos Álvarez

Vocales

Antonio Jesús Arenas Muñoz

Juan Luis Camacho Reina

María Jesús Fernández Martín

Luis Antonio Fernández Porcel

Carlos Peña Aguilera

Eva María Siles Torres