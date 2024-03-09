El máximo órgano de gobierno de FACUA Granada es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Mar Solera Valero
Secretaria general
María del Carmen Carralcázar García
Tesorera
Inmaculada Campos Álvarez
Vocales
Antonio Jesús Arenas Muñoz
Juan Luis Camacho Reina
María Jesús Fernández Martín
Luis Antonio Fernández Porcel
Carlos Peña Aguilera
Eva María Siles Torres
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 16 de junio de 2025.