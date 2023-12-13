Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas.

Tardes de los martes y jueves, de 17:00 a 19:00 horas.

Del 1 de julio al 15 de septiembre, de 9:30 a 14:00 horas.

En Semana Santa, lunes a miércoles de 9:30 a 14:00 horas.

HORARIO DE NAVIDAD

24 y 31 de diciembre, y 2 y 5 de enero, cerrado.