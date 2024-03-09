El máximo órgano de gobierno de FACUA Jaén es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Pedro Muñoz
Secretaria general
Rosa María Romero Fernández
Tesorero
Miguel Dueñas Jiménez
Vocales
Carmen Estudillo Bautista
María del Mar Saigner Cerezuela
Marisol Navarro Bernal
Dolores Romero Olivares
José Gallego Jiménez
Luis Muñoz López
Francisco Javier Dueñas Coronado
Manuel Jesús García Palacios
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 29 de mayo de 2026.