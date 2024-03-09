El máximo órgano de gobierno de FACUA Jaén es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.



JUNTA DIRECTIVA



Presidente

Pedro Muñoz

Secretaria general

Rosa María Romero Fernández

Tesorero

Miguel Dueñas Jiménez



Vocales

Carmen Estudillo Bautista

María del Mar Saigner Cerezuela

Marisol Navarro Bernal

Dolores Romero Olivares

José Gallego Jiménez

Luis Muñoz López

Francisco Javier Dueñas Coronado

Manuel Jesús García Palacios