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Llámanos al 688 954 954

Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas

Viernes de 8:00 a 15:00 horas

En julio y agosto, lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Te atendemos presencialmente en:
C/ Hernán Cortés, nº 22 B - 23700 Linares (Jaén)

Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas.

Tardes de los lunes, miércoles y jueves, de 17:00 a 19:00 horas.

Del 23 de junio al 5 de septiembre, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas.

En Semana Santa, cerrado.

HORARIO DE NAVIDAD

22, 23, 29 y 30 de diciembre, de 9:30 a 14:00 horas.

24, 26, 31 de diciembre, y 2 y 5 de enero, cerrado.

Rellena el formulario o envíanos un correo electrónico a jaen@facua.org

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