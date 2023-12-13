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Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas
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Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas.
Tardes de los lunes, miércoles y jueves, de 17:00 a 19:00 horas.
Del 23 de junio al 5 de septiembre, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas.
En Semana Santa, cerrado.
HORARIO DE NAVIDAD
22, 23, 29 y 30 de diciembre, de 9:30 a 14:00 horas.
24, 26, 31 de diciembre, y 2 y 5 de enero, cerrado.
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