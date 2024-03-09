El máximo órgano de gobierno de FACUA Madrid es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 16ª Asamblea General de FACUA Madrid, celebrada el 19 de abril de 2023.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Marian Díaz Palacios
Secretario general
Miguel Ángel Fernández Fernández
Vicepresidenta
Olga Ruiz Legido
Tesorero
Miguel Marañón Morago
Vocales
Daniel Rubio García
Sonia Martínez Sampedro
Francisco Royo Losa
Francisco Javier Rodenas Pérez
Alejandro Fernández de los Muros Sánchez
Marisa Santidrián Corrales
SECRETARIADO PERMANENTE
Marian Díaz Palacios (presidenta)
Olga Ruiz Legido (vicepresidenta)
Miguel Ángel Fernández Fernández (secretario general)
Miguel Marañón Morago (tesorero)
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 2 de enero de 2025.