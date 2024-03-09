El máximo órgano de gobierno de FACUA Madrid es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.

Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 16ª Asamblea General de FACUA Madrid, celebrada el 19 de abril de 2023.



JUNTA DIRECTIVA



Presidenta

Marian Díaz Palacios

Secretario general

Miguel Ángel Fernández Fernández

Vicepresidenta

Olga Ruiz Legido



Tesorero

Miguel Marañón Morago



Vocales

Daniel Rubio García

Sonia Martínez Sampedro

Francisco Royo Losa

Francisco Javier Rodenas Pérez

Alejandro Fernández de los Muros Sánchez

Marisa Santidrián Corrales

SECRETARIADO PERMANENTE

Marian Díaz Palacios (presidenta)

Olga Ruiz Legido (vicepresidenta)

Miguel Ángel Fernández Fernández (secretario general)

Miguel Marañón Morago (tesorero)