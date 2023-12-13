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Martes y jueves de 16:30 a 19:00 horas
En julio, lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Del 14 al 16 de abril la oficina permanecerá cerrada
En agosto, del 3 al 7 y del 24 al 28, de 9:00 a 14:00 horas. El resto de días las oficinas permanecen cerradas.
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