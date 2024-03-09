El máximo órgano de gobierno de FACUA Málaga es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 41ª Asamblea General de FACUA Málaga, celebrada el 8 de mayo de 2024.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Lola García Gómez
Vicepresidenta
María Hidalgo Jiménez
Secretaria general
Susana Ranea Díaz
Tesorero
Juan Carlos Espejo Cabezas
Vocales
María del Carmen García Serón
Antonio Ruiz Gómez
Patricia Ramírez Cleries
José Luis Sánchez García
Félix José O’Donnell Gallego
Antonia Valenzuela Fernández
Antonio Paz García
Francisco Javier Martínez Garriguet
José Antonio Ferrer Vergara
María Isabel Sánchez Chacón
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 13 de mayo de 2024.