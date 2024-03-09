El máximo órgano de gobierno de FACUA Málaga es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada tres años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.

Esta es la composición de la Junta Directiva elegida en la 41ª Asamblea General de FACUA Málaga, celebrada el 8 de mayo de 2024.



JUNTA DIRECTIVA

Presidenta

Lola García Gómez



Vicepresidenta

María Hidalgo Jiménez

Secretaria general

Susana Ranea Díaz

Tesorero

Juan Carlos Espejo Cabezas

Vocales

María del Carmen García Serón

Antonio Ruiz Gómez

Patricia Ramírez Cleries

José Luis Sánchez García

Félix José O’Donnell Gallego

Antonia Valenzuela Fernández

Antonio Paz García

Francisco Javier Martínez Garriguet

José Antonio Ferrer Vergara

María Isabel Sánchez Chacón