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Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

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En julio y agosto, lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

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Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Del 15 de junio al 15 de septiembre, lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Del 18 al 22 de agosto, cerrado.

En Semana Santa, lunes a miércoles de 10:00 a 14:00 horas.

HORARIO DE NAVIDAD

29 y 30 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas.

24 y 31 de diciembre, cerrado.

5 de enero, de 10:00 a 14:00 horas.

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