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Del 15 de junio al 15 de septiembre, lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Del 18 al 22 de agosto, cerrado.
En Semana Santa, lunes a miércoles de 10:00 a 14:00 horas.
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29 y 30 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas.
24 y 31 de diciembre, cerrado.
5 de enero, de 10:00 a 14:00 horas.
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