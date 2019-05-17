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Adif multará con un 10% del valor del contrato a las adjudicatarias que pacten precios

La entidad publica empresarial española de las infraestructuras ferroviarias ha incluido nuevas cláusulas y penalizaciones en los pliegos de contratación de las obras para blindarse ante nuevos cárteles.

Europa Press
España-17/05/2019
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Adif ha incluido nuevas cláusulas y penalizaciones en los pliegos de contratación de las obras ferroviarias que promueve con el fin de blindarse ante nuevos cárteles como el destapado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por el que quince e

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