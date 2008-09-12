AENA recoloca a 350 pasajeros de XL Airways en otros vuelos en el aeropuerto de Tenerife Sur
El cese de su actividad ha supuesto la cancelación de ocho vuelos que debían operar desde las 10.15 horas de la mañana con destino a Bristol.
FACUA.org
Canarias-12/09/2008
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El gabinete de crisis que ha puesto en marcha Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en el aeropuerto de Tenerife Sur para atender a los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos de la Compañía XL Airways ha permitido recolocar en otros vue