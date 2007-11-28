Más noticias

Aguas del Condado rescinde el contrato y exigirá daños al laboratorio que no comunicó el estado del agua

Fue declarada no apta en septiembre en diez municipios por la Delegación de Salud de la Junta en Huelva.

FACUA.org
Huelva-28/11/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El pleno de la Mancomunidad de Aguas del Condado (Huelva) acordó hoy rescindir el contrato y solicitar daños y perjuicios al laboratorio Tecnoma ante la «tardanza» de éste en informar del estado del agua en los diez municipios de la comarca del Condado donde el agua fu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos