Aguas del Condado rescinde el contrato y exigirá daños al laboratorio que no comunicó el estado del agua
Fue declarada no apta en septiembre en diez municipios por la Delegación de Salud de la Junta en Huelva.
FACUA.org
Huelva-28/11/2007
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El pleno de la Mancomunidad de Aguas del Condado (Huelva) acordó hoy rescindir el contrato y solicitar daños y perjuicios al laboratorio Tecnoma ante la «tardanza» de éste en informar del estado del agua en los diez municipios de la comarca del Condado donde el agua fu