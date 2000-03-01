Ante el inicio de las sanciones, FACUA advierte de la venta de triángulos de señalización de peligro no homologados
El 1 de marzo se hace efectiva la aplicación de sanciones por no portar estos dispositivos o por llevar unos no homologados.
FACUA.org
España-01/03/2000
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