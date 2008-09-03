Bruselas insiste a Ryanair en que debe "compensar" a pasajeros con reservas confirmadas
El Ejecutivo subrayó que no hay ningún caso registrado de denegación de embarque o cancelación de billetes adquiridos en agencias de viajes en Internet.
FACUA.org
Europa-03/09/2008
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La Comisión Europea remitió el pasado 29 de agosto una carta a la aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair para recordarle su obligación de «compensar» a aquellos pasajeros en posesión de «reservas válidas y billetes confirmados» aunque, se