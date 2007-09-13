Bruselas propone eliminar la obligación del barbecho para paliar la subida de los cereales
La escasez de la cosecha en 2006 está provocando un alza de precios sin precendentes.
FACUA.org
Europa-13/09/2007
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La Comisión Europea propuso hoy eliminar el porcentaje de barbecho obligatorio para la siembra de este otoño y la de la primavera de 2008, a la vista de la tensa situación que vive el mercado del cereal y el alza de los precios en este sector y el bajo nivel de las cosechas d