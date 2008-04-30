Bruselas recomienda que se retiren todos los alimentos preparados con más de un 10% de aceite de girasol procedente de Ucrania
FACUA vuelve a preguntar a Sanidad cómo puede tomarse una medida de este tipo y mantener que no existe absolutamente ningún riesgo para la salud.
FACUA.org
Europa-30/04/2008
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La Comisión Europea ha recomendado en la tarde del miércoles que se retiren de la circulación todos los envases de aceite de girasol y los alimentos preparados (salsas, conservas…) que incluyan en su composición más de un 10% del aceite de girasol proceden