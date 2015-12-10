Cerrado el plazo para enviar a FACUA la documentación de la #demandaMovistarFusión

Este jueves 10 de diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha cerrado el plazo del envío de la documentación para la personación en su acción judicial contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. FACUA ha puesto sus recursos al servicio de los perjudicados para que pudieran sumarse a la demanda bajo la dirección jurídica de nuestro equipo de abogados, sin que tengan que abonarnos ninguna cantidad por ello. La asociación asume los costes de la demanda colectiva y de la identificación en el procedimiento de los perjudicados por la subida. Si a lo largo del proceso hubiese alguna circunstancia que afectara a las acciones a ejercitar o a su ejecución y que provocara a

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión