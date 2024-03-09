Compras y publicidad

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Tedi retira unos llaveros de pulpo por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas
Aldi retira unas botas térmicas outdoor por superar los límites legales de sustancias químicas sintéticas
Le exigen más de 200 euros por un curso de inglés nefasto: FACUA logra que dejen de molestarlo y le devuelvan los 160 euros que había pagado
Él dispara y ella mira: un ayuntamiento asturiano gobernado por el PP fomenta la caza entre los niños con un anuncio machista
FACUA Cádiz exige a Correos que rectifique y mantenga abierta la oficina postal de la barriada Río San Pedro de Puerto Real
Tedi retira del mercado unas pelotas de playa por riesgo de asfixia al contener piezas pequeñas
Limones (10,3%), naranjas (7,6%) y lechugas iceberg (4,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en junio
MUCHOS FRAUDES: POCOS MEDIOS | Episodio 122 de En Ocasiones Veo Fraudes

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