Más noticias

Cinco detenidos por introducir caballos con documentos falsos en mataderos con destino al consumo humano

Se han realizado diecisiete registros en Valladolid, Ávila, Valencia, Asturias, La Coruña, Toledo, Madrid, Zaragoza y Jaén.

FACUA.org
España-30/05/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por introducir caballos en mataderos aportando documentación falsificada con el fin de que, una vez sacrificados, su carne se destinase al consumo humano. En la operación se han realizado hasta el momento diecisiete registros en vari

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos