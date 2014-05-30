Cinco detenidos por introducir caballos con documentos falsos en mataderos con destino al consumo humano
Se han realizado diecisiete registros en Valladolid, Ávila, Valencia, Asturias, La Coruña, Toledo, Madrid, Zaragoza y Jaén.
FACUA.org
España-30/05/2014
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La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por introducir caballos en mataderos aportando documentación falsificada con el fin de que, una vez sacrificados, su carne se destinase al consumo humano. En la operación se han realizado hasta el momento diecisiete registros en vari