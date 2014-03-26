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CNMC abre expedientes a Atresmedia y Mediaset por la emisión de imágenes 'inadecuadas' en su programación

El organismo entiende que el contenido de los programas "no se adecuaría a la calificación dada por el operador como apto para todos los públicos".

FACUA.org
España-26/03/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado en su consejo del 18 de marzo la apertura de dos expedientes sancionadores a Atresmedia y Mediaset por la emisión de imágenes «inadecuadas» en los programas de Espejo Público y Ana Ro

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