Condenados dos menores en Alicante a pagar 2.800 euros por humillar a una compañera a través de WhatsApp
La víctima sufrió estrés postraumático durante cuatro meses por los mensajes que los agresores difundían a través de un grupo de la aplicación.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-28/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Dos menores han sido condenados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante a pagar una indemnización de 2.828 euros a una compañera de clase a la que humillaron a través de una serie de mensajes enviados a un grupo de compañeros de clase en la