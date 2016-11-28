Más noticiasPor la Audiencia Provincial de Alicante

Condenados dos menores en Alicante a pagar 2.800 euros por humillar a una compañera a través de WhatsApp

La víctima sufrió estrés postraumático durante cuatro meses por los mensajes que los agresores difundían a través de un grupo de la aplicación.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-28/11/2016
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Dos menores han sido condenados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante a pagar una indemnización de 2.828 euros a una compañera de clase a la que humillaron a través de una serie de mensajes enviados a un grupo de compañeros de clase en la

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