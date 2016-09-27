Conoce tus derechos al comprar un billete de avión y lucha contra los #aerofraudes
Te damos las respuestas a más de 50 preguntas que puedes hacerte si sufres abusos con una compañía aérea y cómo reclamar.
FACUA.org
España-27/09/2016
Desde que comienzas la compra del billete hasta que llegas a tu destino, hay una larga lista de irregularidades de las que puedes ser objeto por parte de las compañías aéreas. Aquí te damos las respuestas a más de 50 preguntas que puedes hacerte sobre tus derechos si sufres abusos y cómo defenderlos. Y recuerda que puedes reclamar a la aerolínea por tu cuenta o a través de FACUA si eres socio de pleno derecho.
1. ¿Qué documentación necesito para viaja
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