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Egipto rechaza que sus semillas sean las causantes del 'E.coli'

El Ministerio de Agricultura egipcio niega que sus semillas de fenogreco estén infectadas y sean la causa del contagio de la bacteria 'E.coli' en algunos países europeos, que han retirado del mercado este producto.

FACUA.org
Internacional-07/07/2011
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En un comunicado de la agencia oficial de noticias egipcia Mena al que ha tenido acceso el diario El Mundo, la Dirección Central de Cuarentena Agrícola del Ministerio ha subrayado que «no hay hasta ahora ningún resultado positivo que confirme lo que alega E

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