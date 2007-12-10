Más noticias

El Gobierno aprueba un plan para triplicar hasta 2015 la reutilización de aguas depuradas

En ningún caso podrán usarse para el consumo humano, en la industria alimentaria, ni en instalaciones hospitalarias.

FACUA.org
España-10/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Con el objetivo de progresar en una «nueva política del agua basada en una gestión más moderna y eficiente de los recursos», el Gobierno ha aprobado un plan en Consejo de Ministros, que fija como objetivo primordial triplicar la cantidad de aguas depuradas reutilizadas

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos