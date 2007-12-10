El Gobierno aprueba un plan para triplicar hasta 2015 la reutilización de aguas depuradas
En ningún caso podrán usarse para el consumo humano, en la industria alimentaria, ni en instalaciones hospitalarias.
FACUA.org
España-10/12/2007
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Con el objetivo de progresar en una «nueva política del agua basada en una gestión más moderna y eficiente de los recursos», el Gobierno ha aprobado un plan en Consejo de Ministros, que fija como objetivo primordial triplicar la cantidad de aguas depuradas reutilizadas