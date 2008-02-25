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El Gobierno francés toma medidas de urgencia ante las subidas en los precios de los alimentos

Abrirá una investigación sobre los márgenes de los operadores económicos para identificar los abusos.

FACUA.org
Europa-25/02/2008
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El primer ministro francés, François Fillon, reunió este lunes de urgencia a los titulares de Economía, Christine Lagarde; Agricultura, Michel Barnier, y al secretario de Estado de Consumo, Luc Chatel, para adoptar una serie de medidas que permitan

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