Más noticias

El Gobierno nigeriano retira la demanda contra Pfizer para presentar otra más contundente con nuevas pruebas

La acusan de aprovecharse en 1996 de una epidemia de meningitis para llevar a cabo experimentaciones con niños que causaron muertes y malformaciones.

FACUA.org
África-20/07/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los abogados del Gobierno nigeriano retiraron hoy la demanda civil contra la empresa farmacéutica Pfizer, en la que reclamaban 7.000 millones de dólares, y anunciaron que han recopilado nuevo material para presentar otra demanda aún más contundente contra la multinacio

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos