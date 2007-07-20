El Gobierno nigeriano retira la demanda contra Pfizer para presentar otra más contundente con nuevas pruebas
La acusan de aprovecharse en 1996 de una epidemia de meningitis para llevar a cabo experimentaciones con niños que causaron muertes y malformaciones.
FACUA.org
África-20/07/2007
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Los abogados del Gobierno nigeriano retiraron hoy la demanda civil contra la empresa farmacéutica Pfizer, en la que reclamaban 7.000 millones de dólares, y anunciaron que han recopilado nuevo material para presentar otra demanda aún más contundente contra la multinacio