El Supremo rechaza que las discográficas puedan recopilar las direcciones IP de los usuarios de redes P2P
El tribunal considera que el número único que identifica a los ordenadores es un dato personal y por lo tanto requieren del consentimiento expreso del dueño para ser tratado.
FACUA.org
España-24/10/2014
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El Tribunal Supremo rechaza en una sentencia que las discográficas puedan rastrear y recopilar los datos de los usuarios de redes de intercambio de archivos (peer to peer, P2P) sin su consentimiento expreso. El alto tribunal considera, según informa