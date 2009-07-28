El taxi ha subido en 2009 más de cinco veces el IPC en una de cada cuatro ciudades analizadas por FACUA
Tarragona, San Sebastián, Murcia y Lugo tienen las tarifas más elevadas. En diez municipios se aplican tarifas especiales en los fines de semana que encarecen los viajes hasta 2 euros o un 28%.
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España-28/07/2009
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