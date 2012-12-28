#Enredados: campaña de FACUA para ayudar a los adolescentes a evitar problemas en redes sociales
La asociación ofrece asesoramiento en su web y sus perfiles en Facebook, Twitter y Tuenti para que los más jóvenes disfruten de estas herramientas con su buen uso.
FACUA.org
España-28/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado una campaña sobre el buen uso de las redes sociales titulada #Enredados, con la cual los adolescentes pueden encontrar consejos para actuar ante problemas relacionados con la privacidad, la configuración de su identidad digital