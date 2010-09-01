FACUA alerta de posibles fraudes en anuncios de alquiler de viviendas en Internet
La asociación recomienda no pagar nada por adelantado sin haber entrado en el inmueble.
FACUA.org
España-01/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de intentos de estafa a través de páginas web de anuncios clasificados donde se ofertan pisos en alquiler con precios muy sugerentes. Para pedir una cantidad por adelantado, los supuestos propietarios argumentan vivir fuera de España