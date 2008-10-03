FACUA Cádiz pide a los usuarios del Puerta del Mar comprensión hacia las protestas de los trabajadores
La asociación pide que no se utilicen a los usuarios en sus reivindiaciones y reclama una mayor dotación económica para la sanidad pública.
FACUA.org
Cádiz-03/10/2008
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