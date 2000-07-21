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FACUA celebra un ciclo de conferencias para asesorar a los consumidores sobre la llegada del euro

Se desarrollan en el marco de la campaña El consumidor ante el euro, que la Federación llevará a cabo hasta el año 2002.

FACUA.org
Andalucía-21/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) está desarrollando en las ocho provincias andaluzas un ciclo de conferencias para asesorar a los consumidores sobre la llegada del euro. El ciclo se celebra en el marco de la campaña El consu

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