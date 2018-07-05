FACUA Córdoba critica que la delegada de Salud lleve dos semanas sin aceptar una reunión por el caso iDental
La asociación solicitó un encuentro el 22 de junio para conocer las acciones que tiene previstas en la provincia la Administración para velar por los derechos de los damnificados.
FACUA.org
Córdoba-05/07/2018
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