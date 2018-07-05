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FACUA Córdoba critica que la delegada de Salud lleve dos semanas sin aceptar una reunión por el caso iDental

La asociación solicitó un encuentro el 22 de junio para conocer las acciones que tiene previstas en la provincia la Administración para velar por los derechos de los damnificados.

FACUA.org
Córdoba-05/07/2018
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FACUA Córdoba critica que la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en la provincia, María de los Ángeles Luna, lleve dos semanas sin aceptar reunirse con la asociación por el caso de los afectados de iDental y lamenta que la Administraci&oa

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