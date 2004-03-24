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FACUA critica la subida del 4,35% que se aplicará a la cuota de abono de Telefónica el próximo abril

La Federación advierte que el incremento experimentado desde la liberalización de las telecomunicaciones supera ya el 76%, casi cuatro veces el IPC estimado en este periodo.

FACUA.org
España-24/03/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica la nueva subida autorizada por el Gobierno que Telefónica de España aplicará en abril a su cuota de abono mensual, del 4,35%, pasando de los 12,62 euros más IVA que factura desde enero de 2003 a 13,1

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