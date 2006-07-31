FACUA demanda al Gobierno que desarrolle mecanismos para garantizar los derechos de los afectados por huelgas en el transporte
La Federación considera que son las empresas y no los usuarios, las que deben asumir el riesgo de huelga cuando se produce la contratación de un servicio.
FACUA.org
España-31/07/2006
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Ante el nuevo caos provocado por la huelga del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto de El Prat, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda a los ministerios de Fomento y de Sanidad y Consumo que desarrollen los mecanismos necesarios para garantizar los derechos