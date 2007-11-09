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FACUA denuncia que Telefónica subirá el precio de las llamadas de fijo a móvil hasta un 42%

En lugar de repercutir a los usuarios las bajadas de costes propiciadas por la CMT en los últimos periodos, la compañía se aprovecha de la liberalización de sus tarifas aplicando una enorme subida en las llamadas a móviles.

FACUA.org
España-09/11/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que Telefónica de España subirá el 1 de enero de 2008 el precio de las llamadas de fijo a móvil hasta un 42%. En lugar de repercutir a los usuarios las bajadas de costes propiciadas por la CMT en lo

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