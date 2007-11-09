FACUA denuncia que Telefónica subirá el precio de las llamadas de fijo a móvil hasta un 42%
En lugar de repercutir a los usuarios las bajadas de costes propiciadas por la CMT en los últimos periodos, la compañía se aprovecha de la liberalización de sus tarifas aplicando una enorme subida en las llamadas a móviles.
FACUA.org
España-09/11/2007
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