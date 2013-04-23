FACUA exige que la fianza de más de 8 millones depositada por Orizonia se destine a los usuarios
La asociación pone a disposición de los consumidores un formulario para reclamar su dinero y las indemnizaciones que correspondan por vía concursal.
FACUA.org
España-23/04/2013
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la existencia de un aval por valor total de 8,26 millones de euros depositados por las empresas del grupo Orizonia ante el Gobierno balear en concepto de fianza.
En respuesta a FACUA, la Consejería de Turismo y Deportes de las Islas Bal