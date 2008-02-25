FACUA firma un convenio de colaboración con la asociación de consumidores italiana Federconsumatori Prato
Con el objetivo de desarrollar actuaciones conjuntas en defensa de los consumidores.
FACUA.org
Europa-25/02/2008
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FACUA ha firmado un convenio de colaboración con la asociación de consumidores italiana Federconsumatori Prato, con el objetivo de desarrollar actuaciones conjuntas y prestarse apoyo mutuo en defensa de los consumidores.
La asociación italiana actúa en el &aacu