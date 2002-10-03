FACUA pide a Ciencia y Tecnología que regule la calidad en la telefonía móvil y las indemnizaciones ante problemas de cobertura o interrupciones del servicio
La Federación recuerda que hace dos años debería haberse aprobado un reglamento de estas características.
FACUA.org
España-03/10/2002
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