FACUA pide hechos, y no palabras, que reconozcan a las asociaciones de consumidores como agentes económicos y sociales
La Federación demanda el respeto a su independencia política y exige mayores niveles de participación y apoyos económicos.
FACUA.org
Andalucía-13/03/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) celebra este año el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que tiene lugar el 15 de marzo, recordando al Gobierno andaluz su gran asignatura pendiente con el movimiento de consumido