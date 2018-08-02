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FACUA reclama a Adif que mejore la accesibilidad de varias estaciones de tren de Asturias

Muchas de las paradas del trayecto Oviedo-Langeo no disponen de las condiciones necesarias para ser usadas por pasajeros con discapacidad, según han denunciado usuarios de la línea.

FACUA.org
Asturias-02/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que ponga en marcha las medidas necesarias para mejorar la accesibilidad de varias estaciones de tren de Asturias.

La asociación, a través de la delegación territorial en el Princip

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