FACUA reclama a Adif que mejore la accesibilidad de varias estaciones de tren de Asturias
Muchas de las paradas del trayecto Oviedo-Langeo no disponen de las condiciones necesarias para ser usadas por pasajeros con discapacidad, según han denunciado usuarios de la línea.
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Asturias-02/08/2018
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Imagen: flickr.com/photos/ferran_arjona (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que ponga en marcha las medidas necesarias para mejorar la accesibilidad de varias estaciones de tren de Asturias.
La asociación, a través de la delegación territorial en el Princip