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FACUA Sevilla exige a Emvisesa que convoque al Consejo de Administración para analizar la situación de más de cien vecinos de San Jerónimo

La empresa municipal de la vivienda de Sevilla está remitiendo cartas a inquilinos donde les reclama el pago inmediato de los contratos de arrendamiento atrasados para evitar el inicio de un proceso judicial por desahucio.

FACUA.org
Sevilla-24/10/2012
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FACUA Sevilla exige a Emvisesa, empresa municipal de la vivienda de Sevilla, que convoque al Consejo de Administración para analizar la situación de más de cien familias de San Jerónimo. En los últimos días familias del citado barrio estaban recibiendo ca

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