FACUA Sevilla ofrece una charla informativa sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios en Dos Hermanas
Tendrá lugar este jueves 23 de febrero a partir de las 19 horas en la Asociación de Vecinos Antonio Machado, ubicada en los bajos del velódromo de la localidad.
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Sevilla-22/02/2017
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FACUA Sevilla ofrece este jueves 23 de febrero una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios, a través de la que pretende informar y asesorar a todos aquellos usuarios que hayan resultado afectados.
La asociación ofrecerá información sobre las nu