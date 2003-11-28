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FACUA Sevilla rechaza el suplemento del 25% en las tarifas del taxi durante la Semana Santa acordado por el Instituto del Taxi

La Asociación considera que las tarifas no asumen la bajada de precios de los carburantes, cuando en años anteriores el sector y el Ayuntamiento de Sevilla se han apoyado en su subida para justificar el aumento tarifario.

FACUA.org
Sevilla-28/11/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA manifiesta su rechazo a la decisión adoptada ayer en el seno del Instituto del Taxi de establecer un recargo del 25% en las tarifas de las carreras durante los días que integran la Semana Santa.

Aunque este sup

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