FACUA suscribe el Manifiesto por el cierre de la central nuclear de Garoña
Impulsado por Greenpeace y Ecologistas en Acción, ha sido firmado por más de 200 personalidades y organizaciones de la sociedad civil.
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España-24/06/2009
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FACUA-Consumidores en Acción es una de las organizaciones de la sociedad civil que han suscrito el Manifiesto por el cierre de la central nuclear de Garona impulsado por Greenpeace y Ecologistas en Acción.
Más de 200 personalidades de todos los ámbitos, cultura