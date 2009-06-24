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FACUA suscribe el Manifiesto por el cierre de la central nuclear de Garoña

Impulsado por Greenpeace y Ecologistas en Acción, ha sido firmado por más de 200 personalidades y organizaciones de la sociedad civil.

FACUA.org
España-24/06/2009
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FACUA-Consumidores en Acción es una de las organizaciones de la sociedad civil que han suscrito el Manifiesto por el cierre de la central nuclear de Garona impulsado por Greenpeace y Ecologistas en Acción.

Más de 200 personalidades de todos los ámbitos, cultura

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