Filtran en la red datos de millones de cuentas de LinkedIn cuyas contraseñas se robaron en 2012
La empresa ha anulado los códigos que no se han actualizado desde hace tres años, entre otras medidas de seguridad.
FACUA.org
Internacional-20/05/2016
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La red social profesional LinkedIn ha informado de que algunos datos de más de cien millones de cuentas de usuarios han sido filtrados en la red. Esto ha ocurrido como consecuencia de un robo masivo de contraseñas que la red social sufrió en 2012, tal como ha indicado la empr