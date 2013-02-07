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Findus retira del mercado en Reino Unido lasañas de ternera al detectarse en ellas carne de caballo

Suministradas por la proveedora francesa Comigel, que también suministra a cadenas como Tesco y Aldi.

FACUA.org
Europa-07/02/2013
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El fabricante británico de alimentos Findus UK ha reconocido que algunas de sus lasañas de ternera, suministradas por la compañía proveedora francesa Comigel, contienen carne de caballo.

El fabricante informó de que ha retirado del mercado sus lasañ

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